هجوم روسي يعطل إمدادات الغاز في جنوب أوكرانيا

أصابت طائرات مسيّرة روسية خطًا رئيسًا للغاز، في هجوم أدى إلى تعطّل إمدادات الغاز لمنطقة في جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء.

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وبحسب "رويترز"، قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، إن هجومًا روسيًا بطائرات مسيّرة، ألحق أضرارًا ببنية تحتية للغاز وخط أنابيب رئيس للغاز في المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف كيبر، على تطبيق تيليغرام: "يجري العمل حاليًا على تصريف الغاز من المنظومة".

وأكد أنه "نتيجة للأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز الرئيس، انقطعت الإمدادات عن 2500 عميل مؤقتًا".