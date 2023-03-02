شولتس: بوتين لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

اتهمت ألمانيا، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"عدم الجدية" في إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما حضت الصين على عدم تزويد روسيا بالسلاح.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في خطاب أمام البرلمان الألماني، إن "الرئيس بوتين، ليس منفتحاً حالياً على مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا الجارية منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من عام".

وأوضح شولتس، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس": "هل بوتين مستعد حتى للتفاوض بشأن سلام عادل؟.. لا شيء يوحي بذلك في الوقت الحالي".