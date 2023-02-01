بوتين: على الجيش وقف القصف الأوكراني لمناطق روسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي لا بد أن يوقف قصف المناطق الروسية من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يقول عنه إنه ترك الكثيرين مشردين أو بلا كهرباء.

وكان بوتين يتحدث في اجتماع حكومي عن ترميم المنازل المتهدمة وإصلاح البنية التحتية في مناطق جنوب غرب روسيا المتاخمة لأوكرانيا.