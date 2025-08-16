"مستعدون لقمة ثلاثية".. الأوروبيون يتعهدون بمواصلة الضغط على روسيا

أكد قادة أوروبيون، السبت، استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أتى ذلك، غداة القمة بين ترامب وبوتين الجمعة في ألاسكا لبحث الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك للقادة "نحن (...) مستعدون للعمل مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي نحو قمة ثلاثية، بدعم من أوروبا".

ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد القادة أنّهم مستعدون "لمواصلة الضغط" على روسيا من خلال العقوبات.

وتابع البيان: "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم".

وأكد القادة أنّ موسكو "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.

وأضافوا: "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها".

وصدر البيان المشترك عن القادة الأوروبيين بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.

ماكرون وستارمر

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا.

وأضاف في بيان، أن فرنسا ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء في "تحالف الراغبين" لإحراز تقدم في مسار السلام الدائم مع ضمانات أمنية.

وذكر أن تحالف الراغبين سيجتمع قريبا.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لوقف الحرب، وذلك بعد التحدث مع ترامب وشركاء أوروبيين السبت.

وقال في بيان: "هذا تقدم مهم، وسيكون حاسما في ردع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن العودة للمطالبة بالمزيد".

ولم يحقق ترامب وبوتين أي اختراق بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، إذ لم يقدم الرئيسان الأمريكي والروسي أي جديد بشأن وقف إطلاق نار رغم إشارتهما إلى نقاط توافق بينهما وتبادل إشارات المودة.

وقال ترامب "لم نصل إلى هناك حتى الآن، لكننا أحرزنا تقدما. لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر جدا" مع التوافق "العديد من النقاط"، مردفا دون إسهاب "لم يتبق فقط سوى عدد قليل جدا، بعضها ليس بتلك الأهمية، وربما تكون إحداها هي الأهم".