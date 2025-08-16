جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا يمكن علاج الأطفال الذين وصلوا إلى حالة كارثية من سوء التغذية

logo
العالم

"مستعدون لقمة ثلاثية".. الأوروبيون يتعهدون بمواصلة الضغط على روسيا

"مستعدون لقمة ثلاثية".. الأوروبيون يتعهدون بمواصلة الضغط على روسيا
من اليمين ستارمر وميرتس وماكرونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 10:45 ص

أكد قادة أوروبيون، السبت، استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أتى ذلك، غداة القمة بين ترامب وبوتين الجمعة في ألاسكا لبحث الحرب في أوكرانيا.

أخبار ذات علاقة

"واشنطن بوست": ترامب وبوتين يختتمان القمة "دون اتفاق" بشأن أوكرانيا

"واشنطن بوست": ترامب وبوتين يختتمان القمة "دون اتفاق" بشأن أوكرانيا

وجاء في بيان مشترك للقادة "نحن (...) مستعدون للعمل مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي نحو قمة ثلاثية، بدعم من أوروبا".

ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد القادة أنّهم مستعدون "لمواصلة الضغط" على روسيا من خلال العقوبات.

وتابع البيان: "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم".

وأكد القادة أنّ موسكو "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.

وأضافوا: "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها".

وصدر البيان المشترك عن القادة الأوروبيين بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.

ماكرون وستارمر

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا.

وأضاف في بيان، أن فرنسا ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء في "تحالف الراغبين" لإحراز تقدم في مسار السلام الدائم مع ضمانات أمنية.

وذكر أن تحالف الراغبين سيجتمع قريبا.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لوقف الحرب، وذلك بعد التحدث مع ترامب وشركاء أوروبيين السبت.

وقال في بيان: "هذا تقدم مهم، وسيكون حاسما في ردع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن العودة للمطالبة بالمزيد".

أخبار ذات علاقة

ترامب: زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الاثنين القادم

ترامب: زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الاثنين القادم

ولم يحقق ترامب وبوتين أي اختراق بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، إذ لم يقدم الرئيسان الأمريكي والروسي أي جديد بشأن وقف إطلاق نار رغم إشارتهما إلى نقاط توافق بينهما وتبادل إشارات المودة.

وقال ترامب "لم نصل إلى هناك حتى الآن، لكننا أحرزنا تقدما. لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر جدا" مع التوافق "العديد من النقاط"، مردفا دون إسهاب "لم يتبق فقط سوى عدد قليل جدا، بعضها ليس بتلك الأهمية، وربما تكون إحداها هي الأهم".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC