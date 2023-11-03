وفد من المؤتمر اليهودي العالمي في قطر لمناقشة قضية الرهائن لدى حماس

أعلن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) أن وفدا من المؤتمر اليهودي العالمي زار قطر يومي الثلاثاء والأربعاء، للبحث مع "مسؤولين كبار" في قضية الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال رئيس المجلس يوناثان عرفي الذي كان موجودا في قطر لوكالة فرانس برس "الفكرة تمثلت في إظهار أن الجاليات اليهودية في كل أنحاء العالم تركز في شكل خاص على كل المساهمات التي يمكن تقديمها في قضية الرهائن"، معتبرا أن هذا يشكل "أولوية دبلوماسية مطلقة"، دون إعطاء تفاصيل بشأن المسؤولين الذين التقوهم.

وأضاف عرفي أن وفد المؤتمر اليهودي العالمي برئاسة رئيسه رونالد لودر والذي ضم ممثلين يهودا من سويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة، قد خرج من هذه المناقشات "مع أمل بالتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن الرهائن... مع العلم أنه لا أحد لديه أي فكرة عما سيحدث".

وبحسب المؤتمر الذي نشر بيانا حول هذه الزيارة، طلب لودر خلال هذه المناقشات "تدخل القادة العرب توصلا إلى إفراج غير مشروط" عن الرهائن.

وتحتجز حماس 242 رهينة منذ الهجوم الذي نفّذه مقاتلوها في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.