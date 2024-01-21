السنغال.. استبعاد أبرز خصمين من الترشح يخلط أوراق الانتخابات الرئاسية

أثار إعلان، المجلس الدستوري في السنغال، عدم قبول ترشح الخصمين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير/ شباط الجاري، كريم واد نجل الرئيس الأسبق الذي تنازل عن جنسيته الفرنسية للترشح للانتخابات، وأحد أبرز وجوه المعارضة عثمان سونكو، صدمة كبيرة في البلاد.

وأعلن المجلس الدستوري السنغالي، قبل منتصف ليل الأحد، القائمة النهائية للمرشحين المسموح لهم بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدوره، استبعد الدبلوماسي الفرنسي نيكولا نورماند، إمكانية التوقع بالشخصية التي ستفوز في الانتخابات، باعتبار أن المنافسات باتت مفتوحة للغاية.

وأضاف "بعد استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لترشيح عدة شخصيات رئيسية، فإن المرشح الحاكم أمادو با يضم في معسكره عددا من المنشقين، في المقابل هناك عدد معين من المرشحين الجديين، أبرزهم إدريسا سيك الذي حل ثانيا المرة الماضية، لذلك ليس من الممكن التنبؤ بالنتائج".

وأوضح بأن الانتخابات المقبلة كانت ستشهد منافسة قوية بين الخصمين كريم واد، وعثمان سونكو لكن استبعادهما أحدث فجوة"، لافتا إلى أن "تخلي كريم واد عن جنسيته الفرنسية جاء في وقت متأخر، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من قرار الترشح للانتخابات الرئاسية".

ونقلت مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية عن الدبلوماسي "نورماند" قوله إن "قرار السلطات الفرنسية السريع، بالموافقة على تخلي كريم واد عن جنسيته، أثار حالة من الجدل في السنغال لمعرفة ما إذا كانت باريس تدعمه أم لا".

واعتبر قضاة المحكمة السنغالية بأن الجنسية الفرنسية المزدوجة، التي كانت لا تزال سارية حتى الموعد النهائي لتقديم الطلبات، 26 ديسمبر/ كانون الأول، كانت بمثابة ناقوس الموت لطموحات كريم واد الرئاسية.

وذكرت المجلة، بأن مرسوم التصديق على "تحريره" من "ولائه لفرنسا" تم التوقيع عليه في 16 يناير ونشر في الجريدة الرسمية الفرنسية في اليوم التالي، موضحة أنه قد فات الأوان لاحترام الشرط الذي يفرضه الدستور على المرشحين (كونهم يحملون الجنسية السنغالية حصرا)".

وعلى سبيل التبرير، يذكر المجلس الدستوري في قراره أن "كريم ميسا واد قدم شهادة يشهد بموجبها القنصل بالسفارة الفرنسية في الدوحة أنه قدم إعلانا بفقدان الجنسية الفرنسية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".