أجواء العنف تخيم على انتخاب حكام 3 ولايات في نيجيريا

خيمت المخاوف من حدوث أعمال عنف في نيجيريا اليوم السبت، على انطلاق الاقتراع في الانتخابات الجزئية المحلية بثلاث ولايات هي بايلسا جنوب البلاد وإيمو (جنوب شرق) وكوجي (وسط).

وحلقت صباحا طائرات الهليكوبتر في سماء البلاد ونُشرت المدرعات وتعزيزات أمنية أخرى، كما تم تقييد السفر في الولايات المعنية بالانتخابات.

واستبقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الاستحقاق المحلي بالتحذير من أنها لن تتمكن من فرز الأصوات في مراكز الاقتراع المتضررة من أعمال العنف.

لكن أعمال العنف استجدت حتى قبل فتح صناديق الاقتراع، حيث أعلنت لجنة الانتخابات أن أحد مسؤوليها "اختطف أثناء انتظاره للصعود على متن قارب" في بايلسا، وانقلب قارب آخر في البحر يحمل مواد انتخابية، مما أثر على أكثر من 5000 ناخب في الولاية.