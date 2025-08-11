البرازيل: إلغاء الاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد اليوم الاثنين إن اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر الإنترنت جرى إلغاؤه بعد أن كان من المقرر عقده يوم الأربعاء.

وفي حديثه لقناة "جلوبو نيوز" التلفزيونية، قال حداد إنه لم يتحدد موعد جديد للاجتماع لكن الحكومة البرازيلية طلبت إعادة جدولته بعد إبلاغها بالإلغاء.

أخبار ذات علاقة البرازيل تستنكر التدخلات الأمريكية في محاكمة بولسونارو

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل في الآونة الأخيرة، وسبق أن وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العلاقات بين الولايات المتحدة وبلاده بأنها في أدنى مستوياتها منذ 200 سنة بعدما ربط ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بمطالبته بإنهاء محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي يمثُل للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022.

أخبار ذات علاقة "الدفاع عن التعددية".. تحالف بين البرازيل والهند ضد رسوم ترامب

وقال دا سيفا إنه لا يرى مجالاً لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، معبراً عن اعتقاده بأن أي محاولة بهذا الصدد ستكون بمثابة "إذلال" له.



