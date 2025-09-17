إطلاق نار على ضباط شرطة بمقاطعة يورك الأمريكية

تعرّض عدد من رجال الشرطة في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا الأمريكية لإطلاق نار اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة شرطيين على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية وقع الحادث تحديداً في بلدة نورث كودوروس في المقاطعة الأمريكية بعد ظهر اليوم.

وفي معلومات أولية متداولة، قال نشطاء إن عدداً من الشرطة قتلوا، بينما حالة المصابَين الاثنين حرجة.

وحثت السلطات السكان على تجنب مكان الحادث، حيث انتشرت فرق الطوارئ، كما نصحت العديد من طلبة المدارس باللجوء لأماكن آمنة تحسباً لأي طارئ.

وطلب نائب حاكم ولاية بنسلفانيا أوستن ديفيس على منصة "إكس" من الناس أن يصلوا من أجل "الضباط وأولئك المتورطين في إطلاق النار في مقاطعة يورك".

ولم تتوافر بعد معلومات عن طبيعة الحادث وعدد الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان، كما من غير المعروف إن تم القبض على أي مشتبه بهم.