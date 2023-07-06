مقتل فلسطيني وإسرائيلي إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة كدوميم

قُتل حارس أمن إسرائيلي، وأُصيب آخر بجراح خطيرة، اليوم الخميس، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في مستوطنة كدوميم، قرب نابلس، قبل أن تُجهز عليه القوات الإسرائيلية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوَّت، بعد عصر اليوم الخميس، في مستوطنة كدوميم، بعد أن قام فلسطيني بإطلاق النار على حارس الأمن المتواجد عند مدخل المستوطنة، ثم لاذ بالفرار.