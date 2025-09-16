نقابة العمال الإيطالية تدعو إلى يوم تعبئة وطنية ضد "مذبحة غزة"

دعت نقابة العمال الرئيسية في إيطاليا (سي جي آي إل) الثلاثاء إلى "يوم تعبئة وطنية"، الجمعة القادمة، ضد "المذبحة" الجارية في غزة، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا كبيرًا.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمل الإيطالي، ماوريتسيو لانديني، في مؤتمر صحافي في روما "يجب وقف هذه المذبحة، وكذلك تهجير الشعب الفلسطيني، بشكل مطلق".

وأضاف: "قررنا تنظيم يوم تعبئة وطنية الجمعة 19 أيلول/سبتمبر"، سيشهد إضرابات وتظاهرات.

وتابع لانديني: "ندعو الحكومات إلى تعليق جميع اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل حتى تنتهي هذه الحرب".

وأوضح المسؤول النقابي أن الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس والنقل والصحة لن تتأثر بالإضراب، لأن الإشعار صدر بشكل متأخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم بري واسع النطاق على مدينة غزة قبل فجر الثلاثاء، ما أثار إدانة شديدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.