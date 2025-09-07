الدفاع الروسية: تحرير بلدة خوروشييه في دنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سيطرة قواتها التابعة لمجموعة "الشرق" على بلدة خوروشييه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم وصفتها بـ"الدؤوبة".

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن وحدات من مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، ونفذت ضربات ضد تشكيلات أوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.

وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية مواقع أوكرانية في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك، مؤكدة أن الخسائر الأوكرانية بلغت أكثر من 175 جندياً، إضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 مركبة، ومدفعيتين ميدانيتين، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، فضلاً عن مستودعين للذخائر.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من مجموعة "الغرب" حررت مواقع "مهمة"، ودحرت قوات أوكرانية تابعة للجيش ولواء الحرس الوطني في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.