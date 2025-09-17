محكمة برازيلية تلزم بولسونارو بدفع تعويض عن تعليقات عنصرية

أمرت محكمة اتحادية في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو اليوم الثلاثاء بدفع مليون ريال برازيلي (188865 دولارًا) تعويضًا عن الأضرار المعنوية الجماعية الناجمة عن تعليقات عنصرية أدلى بها في أثناء توليه منصبه.

وتعود بداية هذا التحقيق إلى تصريحات أدلى بها بولسونارو لمؤيد أسود اقترب منه في مايو/ أيار 2021 وطلب التقاط صورة معه.

وقال الرئيس السابق مازحًا إنه كان يرى صرصورًا في شعر الرجل. كما أنه شبّه تسريحة شعره "بأرض تكاثر الصراصير"، في إشارة ضمنية إلى أن الشعر غير نظيف.

ولم يرد الفريق القانوني لبولسونارو حتى الآن على طلبات للتعليق. وكان فريق الدفاع قد قال في وقت سابق لوسائل إعلام إن تصريحات الرئيس السابق كانت تهدف إلى المزاح وليس العنصرية، نافيًا أي نية للإساءة.

يأتي هذا الحكم بعد أقل من أسبوع من إصدار المحكمة العليا البرازيلية حكما بسجن بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر لمحاولته الانقلاب على السلطة عندما خسر الانتخابات الرئاسية في 2022.

ويتزامن قرار المحكمة الصادر اليوم الثلاثاء أيضا مع نقل بولسونارو إلى مستشفى في برازيليا بعد تعرضه لوعكة صحية في مقر إقامته، حيث لا يزال تحت الإقامة الجبرية.