إسرائيل.. غالانت قد يفقد منصبه بسبب معارضة "الإصلاح القضائي"
كشفت مصادر عبرية مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد، عن تهديد يلاحق بقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت في منصبه على خلفية تصريحاته ضد خطة الإصلاح القضائي، التي أثارت انقسامًا كبيرًا داخل الحزب الحاكم.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، وفق ما ذكرته القناة "12" العبرية، إن "منصب وزير الدفاع عُرض على عضو الكنيست آفي ديختر، في محاولة من حزب الليكود بأن يدعم خطة الإصلاح القانونية، في حين طالب غالانت بعقد اجتماع عاجل للكابينيت الإسرائيلي لمناقشة عدة تحديات أمنية معقدة تواجه إسرائيل، لكن نتنياهو رفض طلبه".
كما طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، نتنياهو عدة مرات بعقد اجتماع للكابينيت لعرض الوضع العملياتي للجيش في أعقاب خطة الإصلاح القضائي، لكن نتنياهو رفض ذلك أيضًا.
وعاد نتنياهو إلى إسرائيل من لندن الأحد، لكنه لم يعلق بعد على تصريح وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الليلة الماضية إلى وقف خطة الإصلاح القضائي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة.
وبعد بيان غالانت، أصدر الوزير آفي ديختر وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، وديفيد بيتان، من الليكود بيانات مؤيدة له، وطالبوا أيضًا بوقف التشريع.
غير أنه ووفق القناة العبرية، وبرغم تصريحات ديختر الداعمة لغالانت، أجرى مكتب نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، محادثات معه حيث سيصوت لصالح خطة الإصلاح.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت، بسبب تصريحاته المطالبة بوقف الخطة الإصلاحية للقضاء، وقال إن "على رئيس الوزراء إقالة غالانت الذي دخل وزارة الدفاع بأصوات اليمين لكنه استسلم لضغوط أولئك الذين هددوا بالرفض ويحاولون وضع حد للإصلاح المهم"