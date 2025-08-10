البيت الأبيض لا يستبعد حضور زيلينسكي "بعض الاجتماعات" في ألاسكا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يُدرج ضمن المشاركين في قمة ألاسكا المقررة يوم الجمعة بين ترامب وبوتين، إلا أن البيت الأبيض لم يستبعد بشكل كامل إمكانية إشراكه في بعض الاجتماعات.

وأضافت أن الساحة الدبلوماسية شهدت تحركات مكثفة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في ولاية ألاسكا، ما دفع قادة أوروبيين إلى التحرك سريعًا لفهم شروط الاجتماع وضمان عدم استبعاد أوكرانيا من مناقشات تتعلق بمستقبلها.

وأوضحت أن مسؤولين أوروبيين اجتمعوا على عجل، السبت، مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إذ شدد قادة عدة دول أوروبية، عقب اللقاء، على أنهم يدعمون الجهود الدبلوماسية لترامب، لكنهم أكدوا أن أي محادثات سلام يجب أن تسبقها هدنة وأن تكون أوكرانيا طرفًا فاعلًا فيها.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للتوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".

من جانبه، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأخير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة.