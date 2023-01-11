اجتماع "نادر" في تركيا بين مفوضي حقوق الإنسان بأوكرانيا وروسيا

عُقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، في تركيا بين مفوضَي حقوق الإنسان الأوكراني والروسي، دميترو لوبينتس وتاتيانا موسكالكوفا، وهو اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ عدة أشهر.

وقال لوبينتس، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن المندوبين "بحثا في مجموعة واسعة من الملفات الإنسانية والحالات المتعلقة بتقديم مساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني روسيا وأوكرانيا".

ومن جانبها، أشارت موسكالكوفا إلى أنه تم بالفعل التطرق إلى "المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس".