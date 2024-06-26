مقابل حريته.. أسانج يقرّ بالذنب أمام محكمة أمريكية (صور)
أقرّ مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أمام محكمة في جزيرة "سايبان" الأمريكية، الأربعاء، بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.
جاء ذلك في إطار اتفاق أبرمه أسانج مع القضاء الأمريكي سيتيح له استعادة حريته في الحال، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".
وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن أسانج، الذي فضح أسراراً دفاعية أمريكية خطيرة بنشره مئات آلاف الوثائق الرسمية السرية، من الخروج حراً طليقاً من المحكمة الواقعة في جزر "ماريان" الشمالية والعودة إلى بلده أستراليا.
من جهته أعلن موقع "ويكيليكس" أن مؤسسه سيغادر إلى العاصمة الأسترالية "كانبيرا" فور انتهاء جلسة الإقرار بالذنب.
وأسانج، البالغ 52 عاماً، سيغادر "سايبان" الواقعة في جزر "ماريانا" الشمالية بالمحيط الهادئ، بموجب اتفاق مع القضاء الأمريكي ينص على أن يقر بذنبه مقابل الحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وشهرين.
وتعادل هذه الفترة تلك المدة التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا حيث كان محتجزاً رهن الحبس الاحتياطي.
وسيغادر أسانج المحكمة فور توقيع القاضي الأمريكي على صفقة الإقرار بالذنب.
واختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظراً لعدم رغبة أسانج في التوجه إلى الولايات المتحدة القارية وبسبب قرب "سايبان" من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.
وأصبح أسانج أحد أكثر المطلوبين للقضاء الأمريكي بعد أن نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق السريّة الأمريكية على موقعه "ويكيليكس".