مقابل حريته.. أسانج يقرّ بالذنب أمام محكمة أمريكية (صور)

أقرّ مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أمام محكمة في جزيرة "سايبان" الأمريكية، الأربعاء، بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.

جاء ذلك في إطار اتفاق أبرمه أسانج مع القضاء الأمريكي سيتيح له استعادة حريته في الحال، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".

وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن أسانج، الذي فضح أسراراً دفاعية أمريكية خطيرة بنشره مئات آلاف الوثائق الرسمية السرية، من الخروج حراً طليقاً من المحكمة الواقعة في جزر "ماريان" الشمالية والعودة إلى بلده أستراليا.