"الغارديان": فرنسا تجني عواقب عقود من استغلال مستعمراتها السابقة

ولكن هذه الجهود لم تمنع "التدهور المفاجئ" لنفوذ فرنسا في إفريقيا، وهو ما كانت له عواقب كبيرة على أمنها.

ولجأ قادة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى روسيا، معتبرين أن فرنسا لا ترغب بحمايتهم من المتمردين، وسط حالة من الفقر الشديد والعنف، كما أن مواردها الكثيرة جعلتها عرضة للاستغلال من قبل الأجانب.

على سبيل المثال، بحسب الصحيفة، تستفيد مجموعة "فاغنر" الروسية من تصدير الألماس والذهب والأخشاب، كما يُدفع لمرتزقتها مبالغ كبيرة من المال لقمع السكان المحليين، بعدما غادرت آخر فرقة من القوات الفرنسية البلد، العام الماضي.

وفي مالي، تضاعف العنف منذ سيطرة الجيش على السلطة في 2020، وبعد اتفاق الانقلابيين مع "فاغنر"، سحبت فرنسا قواتها التي حاربت الإرهاب.

وخلال العامين الماضيين، ومع وجود أكثر من ألف عنصر من "فاغنر" في مالي الآن، تضاعفت الجرائم والأعمال الوحشية، وهو ما تسبب في تسارع ردود الفعل السلبية ممثلة بالانتهاكات والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي المزيد من الهجمات والاعتداءات.

الحال ذاته في بوركينا فاسو، التي تضاعفت فيها أعداد مقاتلي الجماعات المتشددة، بعد مغادرة القوات الفرنسية بطلب من الجيش الذي سيطر على السلطة العام الماضي.