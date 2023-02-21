بايدن من وارسو: "الناتو" أقوى من أي وقت ودعمنا لأوكرانيا ثابت

وأضاف خلال الاجتماع الذي بثّت قنوات تلفزيونية محلية جزءًا منه: "يمكنني أن أقول بكل فخر إن دعمنا لأوكرانيا ثابت".

واعتبر أن الدعم الذي تقدّمه بولندا لأوكرانيا وللأوكرانيين "عظيم فعلًا".

من جهته، شدد الرئيس البولندي أندريه دودا على أن وارسو ترى "أن الولايات المتحدة ساهرة على النظام العالمي" بفضل بايدن.

وبدأ بايدن، الثلاثاء، زيارة رسمية لبولندا هي الثانية له خلال 12 شهرًا. وسيلقي خطابًا سياسيًا في وقت لاحق.

وسيلتقي بايدن، الأربعاء، في وارسو رؤساء تسع دول وحكومات من الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي.