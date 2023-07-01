الرئيس الفلسطيني يدعم إجراءات روسيا بعد "تمرد فاغنر"

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن دعم بلاده الكامل لإجراءات القيادة الروسية أثناء أحداث تمرد مجموعة "فاغنر" العسكري، الذي شهدته روسيا في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر الكرملين في بيان "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس".