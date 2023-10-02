خبير روسي لـ"إرم نيوز": الاجتماع الأوروبي في كييف تعويض عن "الفشل" بالحرب
اعتبر الخبير الروسي في الشؤون السياسية أنطون أرفوريتش، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف يعد تعويضًا عن "فشل أوكرانيا ومن خلفها الغرب" في الهجوم المضاد.
وقال أرفوريتش لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماع يأتي في إطار التعويض المعنوي والسياسي لفشل كييف التي يقف كل الغرب خلفها في الهجوم المضاد".
ورأى أن "هذا الهجوم فشل فشلًا ذريعًا، والآن هم ما زالوا يمتلكون العناد السياسي والعسكري، ويرغبون بإيصال رسائل للداخل الأوروبي بأن الأمور على ما يرام، وما زلنا ندعم أوكرانيا ولم نفشل".
وأشار الخبير الروسي إلى أن "الاجتماع يأتي أيضًا في ظل القرار الرسمي الأمريكي بإيقاف التمويل لأوكرانيا، والذي يعتبر فشلًا للرئيس جو بايدن، الذي كان يطمح بدعم سخي لإطالة أمد الحرب".
وعلّق أرفوريتش على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الذي رحب بالاجتماع، وقال إنه ينعقد "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.
ورأى أرفوريتش، أن " التصريح محاولة للتعويض عن حقيقة أن لا أحد يتوقع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، ودعم الفكرة الأوروبية بين المواطنين الأوكرانيين".
وتابع: "الاجتماع هو حقنة تخدير لكييف، ورسالة للأوكرانيين تحثهم على الصمود والتلويح لهم بجزرة الاتحاد والعيش الرغيد بعيدًا عن ثقافتهم وتقاليدهم الشرقية".
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في دولة خارج حدوده، بحسب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، الذي أشار إلى أن الاجتماع جاء "للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".