خبير روسي لـ"إرم نيوز": الاجتماع الأوروبي في كييف تعويض عن "الفشل" بالحرب

اعتبر الخبير الروسي في الشؤون السياسية أنطون أرفوريتش، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف يعد تعويضًا عن "فشل أوكرانيا ومن خلفها الغرب" في الهجوم المضاد.

وقال أرفوريتش لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماع يأتي في إطار التعويض المعنوي والسياسي لفشل كييف التي يقف كل الغرب خلفها في الهجوم المضاد".

ورأى أن "هذا الهجوم فشل فشلًا ذريعًا، والآن هم ما زالوا يمتلكون العناد السياسي والعسكري، ويرغبون بإيصال رسائل للداخل الأوروبي بأن الأمور على ما يرام، وما زلنا ندعم أوكرانيا ولم نفشل".

وأشار الخبير الروسي إلى أن "الاجتماع يأتي أيضًا في ظل القرار الرسمي الأمريكي بإيقاف التمويل لأوكرانيا، والذي يعتبر فشلًا للرئيس جو بايدن، الذي كان يطمح بدعم سخي لإطالة أمد الحرب".