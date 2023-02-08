حريق بمصنع أمريكي للطائرات المسيّرة يوفر إمدادات للجيش الأوكراني

بعد ساعات من إرسال نحو 50 من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث، أفادت خدمات الإنقاذ أن الحريق صار تحت السيطرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات.

تنتج الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً طائرات مسيّرة بعيدة المدى لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفق ما يورد موقعها الإلكتروني.