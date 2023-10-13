هل يعيد اجتياح إسرائيل لغزة توازن القوى بالمنطقة؟
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن العملية البرّية الإسرائيلية المتوقعة ضد حركة حماس في قطاع غزة، وردة الفعل عليها من قِبَل إيران والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة، من الممكن أن تحدد توازن القوى الجديدة في الشرق الأوسط.
وبينت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس، أن هجوم حماس المباغت كان سببًا في قلب الافتراضات الأساسية بشأن الشرق الأوسط رأساً على عقب، منوهة إلى أنه في حين تستجيب إسرائيل للأحداث الصادمة، فإن قواعد اللعبة الجديدة، تُهدد بتحويل المواجهة الدموية بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقاً بكثير.
وأشارت إلى أنه لا يكاد يكون هناك أي صوت، سواء في الحكومة الموسعة أو في المعارضة الإسرائيلية، يعارض عملية برية مستدامة لهزيمة حماس، موضحة أن اللعبة الوحيدة المتاحة هي "التخلص من حماس"، وهناك الكثير من الضغوط السياسية للقيام بذلك، وفقا لـ"ميراف زونسزين" من مجموعة الأزمات الدولية.
وتساءلت الصحيفة "عمّن سيحكم 2 مليون شخص في غزة، على افتراض أن إسرائيل نجحت بتحييد حماس من خلال هجومها البري المزعوم، وإذا كانت إسرائيل مستعدة لاحتلال غزة مجددًا".
ونوهت إلى أن "العملية البرّية المتوقعة لإسرائيل للقضاء على حماس، مع احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة للقتال في المناطق الحضرية، سوف تكون بمثابة اختبار لمدى التزام إيران وميليشيا حزب الله تجاه الجماعات المسلحة والقضية الفلسطينية".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية