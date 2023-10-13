هل يعيد اجتياح إسرائيل لغزة توازن القوى بالمنطقة؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن العملية البرّية الإسرائيلية المتوقعة ضد حركة حماس في قطاع غزة، وردة الفعل عليها من قِبَل إيران والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة، من الممكن أن تحدد توازن القوى الجديدة في الشرق الأوسط.

وبينت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس، أن هجوم حماس المباغت كان سببًا في قلب الافتراضات الأساسية بشأن الشرق الأوسط رأساً على عقب، منوهة إلى أنه في حين تستجيب إسرائيل للأحداث الصادمة، فإن قواعد اللعبة الجديدة، تُهدد بتحويل المواجهة الدموية بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقاً بكثير.