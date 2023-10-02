عقب هجوم أنقرة.. الدفاع التركية تعلن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها دمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية.

وأعلنت الوزارة "مقتل العديد من المسلحين الأكراد، وتدمير عشرات الكهوف في العملية الجوية التي استهدفت مناطق قنديل وهاكور شمالي العراق".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مقاتلات تركية كانت قد حلقت فوق مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، عقب تنفيذ شخصين، صباح الأحد، هجومًا بقنبلة أمام مبانٍ تابعة للحكومة التركية في أنقرة؛ مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.