توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة في قضايا مالية

ونشرت الشرطة الاسكتلندية بياناً جاء فيه: "أوقفت اليوم (الأحد) سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، كمشتبه بها ضمن إطار تحقيق جارٍ حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي (الذي تنتمي إليه)، وأمواله".

من جهتها، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن "المرأة المشار إليها في البيان هي نيكولا ستورجن"، رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة.