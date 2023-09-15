الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

فرضت بكين، اليوم الجمعة، عقوبات على الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان؛ لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيس في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 آب/ أغسطس، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان".

وأشارت إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين".