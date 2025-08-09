"واللا": أَسر طيارين إسرائيليين في إيران كان "الكابوس الأكبر" لتل أبيب

كشفت مخابرات القوات الجوية الإسرائيلية أن المهمة الأكثر سرية في الترتيبات للحرب الإيرانية الإسرائيلية، كانت كيفية التعامل مع ما وصفوه بالكابوس الأكبر.

وهذا الكابوس وفق ما نقل موقع "واللا" العبري، أن يهرب أو يسقط أو يؤسر أو يتوه طيار إسرائيلي في طريقه إلى إيران.

وضمن التسريبات الجديدة عن كواليس حرب الـ12 يومًا، التي نشرها الموقع العبري، فإن أفراد طواقم المقاتلات المشاركة، كتبوا رسائل الوداع في حالة الطوارئ، والتي كانت احتمالاتها كبيرة.

وأضاف أن قادة قسم العمليات في هيئة الأركان العامة والقوات الجوية راجعوا مرارًا وتكرارًا كل تفاصيل مهمة إنقاذ طيار في هذه الحالات الصعبة، تلك المهام الأكثر حساسية في العملية، وهم على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل.

واستعدّت المنظومة العسكرية الإسرائيلية، كما لو أن هذا السيناريو سيحدث، وكما لو أن أحد الطيارين لن يعود بالفعل، لكنهم نجحوا نجاحًا أكثر مما توقعوا، كما حدث في عملية البيچر ضد عناصر حزب الله.

وكان يتم تدريب الطيارين على سيناريو التحطم، ليس فقط في أراضي العدو، بل أيضًا في أيدي العدو، وفي الخلفية يتردد اسم الملاح الإسرائيلي رون أراد، الذي أسرته حركة أمل اللبنانية، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1986، ويُعد مفقودًا منذ ذلك الحين.

ووفق التقييمات الإسرائيلية، يعد سقوط طائرة في أيدي العدو ضررًا استراتيجيًا، أما سقوط طيار أسير حرب، فهو حرب مخابراتية.

آخر مرة أُسقطت فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، كانت في 10 فبراير/ شباط 2018، عندما أصاب صاروخ سوري من طراز S-200 طائرة مقاتلة من طراز "ستورم" (F-16I)، يومها أصيب الطيار والملاح.

وقال "واللا"، إنه خلال ولاية رئيس الأركان السابق، الجنرال غابي أشكنازي، وقعت حادثة واحدة على الأقل، تعرضوا فيها لسيناريو إنقاذ مقاتل مصاب بجروح خطيرة، بعيدًا جدًا عن إسرائيل، ولم يذكر الموقع العبري تفاصيلها.

وأضاف: "مع اقتراب الطيارين الإسرائيليين من المجال الجوي الإيراني، ونطاقات الكشف التابعة للحرس الثوري، ازدادت حالة التأهب في غرف العمليات السرية بضواحي تل أبيب".

"وكان كبار الضباط ينظرون إلى شاشات التحكم، وكل بضع دقائق كانوا يتلقون توضيحات من الضباط الشباب حول وتيرة تقدم الطائرات والاستعدادات لإطلاق الصواريخ على الأهداف".

ووفق الإفادات وقتها، دمر الهجوم الإسرائيلي 80% من الصواريخ أرض-جو التي هددت المقاتلات، وأسقط الإيرانيون ثماني طائرات مسيرة عن بُعد، ولم تتضرر أي مقاتلة مأهولة.

ووفقًا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، كانت هناك محاولات عديدة من قبل الإيرانيين لإسقاط المقاتلات، لكن لم ينجح أي منها، على الرغم من أن مسؤولي الجيش وصفوا المجال الجوي الإيراني بأنه أحد أكثر المناطق تشبعًا ببطاريات الدفاع الجوي في العالم.