لمنع تدهور العلاقات.. نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم مهاجمة بايدن

ورد عليه نتنياهو على هذا التصريح بالقول، إن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقًا لإرادة شعبها، وليس استنادًا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "أصدر مكتب رئيس الوزراء تعليماته للوزراء بعدم نشر أي إشارة أخرى لموضوع إسرائيل والولايات المتحدة".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجه عدد من المسؤولين في حزب الليكود، وشركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ما اعتبروه تدخلًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل.