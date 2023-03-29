لمنع تدهور العلاقات.. نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم مهاجمة بايدن
قالت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته لجميع الوزراء وأعضاء حزب الليكود بالتوقف عن انتقاد الولايات المتحدة؛ لمنع تفاقم الأزمة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكان بايدن، قال أمس الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية التي تواجه احتجاجات واسعة ضد الخطة القضائية لا يمكنها مواصلة هذا المسار".
ورد عليه نتنياهو على هذا التصريح بالقول، إن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقًا لإرادة شعبها، وليس استنادًا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "أصدر مكتب رئيس الوزراء تعليماته للوزراء بعدم نشر أي إشارة أخرى لموضوع إسرائيل والولايات المتحدة".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجه عدد من المسؤولين في حزب الليكود، وشركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ما اعتبروه تدخلًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
وحمّلت المعارضة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو مسؤولية تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "لعقود من الزمان كانت إسرائيل أقرب حليف للولايات المتحدة، والحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد أفسدت هذه العلاقة في ثلاثة أشهر".
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية من تولي حكومة نتنياهو اليمينية الحكم، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة بشكل علني سياسات الحكومة الإسرائيلية.
وتمثلت ذروة الاحتجاج الأمريكي على السياسات الإسرائيلية، في استدعاء سفير تل أبيب لدى واشنطن، الأسبوع الماضي، في خطوة لم تحدث منذ أكثر من 13 عامًا.