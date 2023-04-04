ترامب يصل محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي
وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث سيحاكم بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.
والملياردير الجمهوري الذي تولّى الرئاسة من 2017 وحتى 2021 الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2024، دخل مقرّ المحكمة الواقع في جنوب جزيرة مانهاتن حيث سيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.
ووصف ترامب قرار استدعائه للمثول أمام القضاء بأنه حدث "سريالي"، مؤكداً أنه بريء وغير مذنب، فيما قال محاموه إن الأمر "إساءة استخدام للسلطة".
واحتشد عدد كبير من أنصار ومعارضي ترامب أمام المحكمة، إذ بدأ توافد الأنصار إلى محيط محكمة مانهاتن، وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق للشوارع المحيطة لضبط الأوضاع ومنع أي أعمال شغب محتملة.
ويمثل ترامب أمام محكمة لأخذ بصمات أصابعه وتصويره وتوجيه الاتهام له رسمياً في لحظة تاريخية فارقة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.