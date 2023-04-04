ترامب يصل محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث سيحاكم بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.

والملياردير الجمهوري الذي تولّى الرئاسة من 2017 وحتى 2021 الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2024، دخل مقرّ المحكمة الواقع في جنوب جزيرة مانهاتن حيث سيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.