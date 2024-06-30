فرنسا.. مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم مسلح

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء هجوم مسلح، اليوم الأحد، على قاعة لحفلات الزفاف في فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة الفرنسية قولها، إن هجوما وقع في مدينة تيونفيل القريبة من الحدود مع لوكسمبورغ.

وأشارت مصادر الشرطة إلى أن سيارة تحمل مسلحين مقنعين وصلت أمام قاعة زفاف كانت تضم نحو 100 شخص.