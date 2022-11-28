بوتين وتوكاييف يظهران وحدتهما بعد خلافاتهما حول أوكرانيا

أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الإثنين، وحدتهما بالإشادة بعلاقاتهما التاريخية التي شابتها خلافات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال توكاييف خلال اجتماع مع بوتين في الكرملين، إنه "بالنسبة إلى كازاخستان، روسيا كانت وستظل الشريك الاستراتيجي الرئيسي"، مرحبا

"بالعلاقات العميقة في مجالات مختلفة تماما بين موسكو وأستانا"، موضحا أن "لديه مشاريع كبيرة للعاصمة الروسية في كازاخستان وتعهد ببذل كل ما في وسعه لضمان وجودها الدائم في البلاد"، مؤكدا أن "القيام بهذه الزيارة في روسيا يحمل دلالة سياسية وبالطبع رمزية نوعا ما".

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس كازاخستان إلى الخارج منذ تنصيبه الأسبوع الماضي لولاية رئاسية ثانية في كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بـ "الطابع الخاص للعلاقات بين روسيا وكازاخستان"، فيما تحدث الرئيسان عبر الفيديو إلى منتدى حكومي روسي كازاخستاني يعقد في أورينبورغ، بالقرب من الحدود مع كازاخستان.