قتلى وجرحى إثر غارة روسية على خاركيف الأوكرانية

قُتل 6 مدنيين وأصيب 10 آخرون؛ جراء غارة جديدة نفذتها القوات الروسية على مدينة خاركيف الأوكرانية.

وذكر مسؤولون، بحسب وكالة "رويترز"، أن روسيا نفذت غارة جديدة على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في وقت مبكر يوم السبت؛ ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 10.

وأفادت الشرطة الوطنية الأوكرانية بأن الغارة نُفذت باستخدام طائرات مسيرة، فيما عرضت صورا لحرائق اندلعت في شوارع المدينة وبجوار المباني.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تطبيق تيليغرام: "حتى هذا الصباح، هناك ستة قتلى وعشرة مصابين جراء الغارة الليلية على منطقة شيفتشينكيفسكي".

وأضاف أن "الهجوم أصاب مناطق سكنية؛ إذ تضرر ما لا يقل عن تسعة مبانٍ شاهقة، وثلاثة مهاجع، وعدد من المباني الإدارية، ومتجر ومحطتيْ وقود وسيارات".

وقال الجيش الأوكراني، على فيسبوك، إن دفاعاته الجوية دمرت 28 من 32 طائرة مسيرة، وثلاثة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا.

وتعد خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هدفا متكررا للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى هجوم بطائرة مسيرة على المدينة، يوم الأربعاء، إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.