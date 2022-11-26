"جون أفريك": فرنسا تطلق "حرب المعلومات" لاستعادة نفوذها في أفريقيا
تطرح فرنسا استراتيجية دبلوماسية جديدة في أفريقيا، في مسعى للحدّ من تنامي مشاعر الكراهية تجاهها وتصاعد النفوذ الروسي في القارة، منتهجة "حرب المعلومات"، وفق ما ذكره تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".
ويوضح التقرير أنّه "بعد فقدان التأثير على القارة في مواجهة تصاعد الخطاب السيادي المشوب بالشعور برفض فرنسا، عززت الخارجية الفرنسية مؤخرًا طريقتها في الاتصال، ولا سيما للتعامل مع موسكو، التي تشاركها أرض حرب المعلومات".
وبحسب التقرير، فإنّ التحول حدث في نهاية عام 2019 أثناء انعقاد القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في سوتشي، حيث اتخذت شخصيات مثل السويسرية الكاميرونية ناتالي يامب، المعروفة بالفعل في القارة بنشاطها، بعدًا جديدًا. وبدعم من المرأة التي تُلقب الآن بـ "سيدة سوتشي" وغيرها من المتابعين ذات الشعبية المتزايدة، أصبحت استراتيجية موسكو للتأثير في أفريقيا موضوعًا رئيسيًا لباريس.
وذكّرت "جون أفريك" بخطاب ماكرون في هذا السياق، أمام السفراء في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي حين قال: "نحن بحاجة إلى أدوات اتصال تقول عندما تتعرض فرنسا لهجوم خاطئ، وتفسّر ما تفعله فرنسا وتنقل عملنا وأفعال كتابنا وفنانينا ورياضيينا ودبلوماسيينا، اليوم نحن نعاني كثيرًا".
ووفقًا لـ "جون أفريك"، فإنّ هيئة أركان الجيش الفرنسي انخرطت بالفعل في مجال ما سمته "النضال المعلوماتي"، بينما تبدي وزارة الخارجية ترددًا في فعل الشيء نفسه.
ويقول مصدر من الخارجية الفرنسية: "لقد انتظرنا وقتًا طويلًا قبل تناول هذا الموضوع، ولفترة طويلة قللنا من أهمية بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم وعلى الرغم من أن القضايا تؤخذ على محمل الجد في الإليزيه ووزارة الخارجية، فإن العديد من الدبلوماسيين يتساءلون عما إذا كانوا سيدخلون معترك النضال المعلوماتي هذا".
وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك، لم يتردد اثنان من الدبلوماسيين في التوجه إلى "الجبهة"، وهما سيلفان إتتي سفيرة فرنسا في النيجر منذ سبتمبر / أيلول الماضي، وآن صوفي أفي التي مثلت فرنسا في غانا، وفي سبتمبر/أيلول عُينت أفي كسفيرة للدبلوماسية العامة الفرنسية في أفريقيا، وهو منصب تم إنشاؤه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد شهر بالكاد من القمة الروسية الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز عمل فرنسا في القارة وكذلك مع المغتربين.
ويشرح التقرير طريقة عمل الدبلوماسية الفرنسية القائمة على مبدأ "التواصل الإيجابي"، ومن بين نقاطها تمويل التدريب المهني وتوزيع الكتب في المدارس على الطلاب، والقيام بزيارة افتراضية إلى سفارة غانا، بالإضافة إلى نقل أعمالها الدبلوماسية وتضاعف منشوراتها الشخصية، حيث تظهر أفي وهي تغني وتتباهى بقصة شعرها الجديدة أو تحتفل بعيد ميلادها إلى جانب المشاهير الغانيين، ما أكسبها أكثر من 136000 متابع على حسابها على "إنستغرام".
لكن التقرير نبّه إلى أنّه "لا يكفي أن تكون متابعًا بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، فالسؤال الحقيقي هو معرفة تأثير هذا التعرض المفرط على صورة فرنسا في أفريقيا، وما إذا كانت هذه الأنواع من المنشورات تعمل حقًا على تحسين صورة فرنسا".
ويقول باحث متخصص في العلاقات بين فرنسا وأفريقيا إنه "لفترة طويلة كنا حذرين للغاية ومتواضعين للغاية في اتصالاتنا، لدي شعور بأنه منذ أن كنا نسلط الضوء على التعاون بين فرنسا والدول الأفريقية تأتي المزيد من الهجمات المضادة في مواجهة المعلومات الكاذبة".
ويعلق مصدر آخر من وزارة الخارجية الفرنسية بأنّه "تم توجيه تعليمات للسفراء لتجسيد تواصلهم والكتابة بضمير المتكلم، وإظهار وجوههم على الشبكات الاجتماعية، شعرنا أنه كان من الضروري إظهار وجود بشر وراء روايات الدبلوماسية الفرنسية، من أجل إظهار أن السفارة ليست مجرد مبنى بارد كبير محاط بالأسلاك الشائكة"، بحسب قوله.