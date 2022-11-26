"جون أفريك": فرنسا تطلق "حرب المعلومات" لاستعادة نفوذها في أفريقيا‎‎

تطرح فرنسا استراتيجية دبلوماسية جديدة في أفريقيا، في مسعى للحدّ من تنامي مشاعر الكراهية تجاهها وتصاعد النفوذ الروسي في القارة، منتهجة "حرب المعلومات"، وفق ما ذكره تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

ويوضح التقرير أنّه "بعد فقدان التأثير على القارة في مواجهة تصاعد الخطاب السيادي المشوب بالشعور برفض فرنسا، عززت الخارجية الفرنسية مؤخرًا طريقتها في الاتصال، ولا سيما للتعامل مع موسكو، التي تشاركها أرض حرب المعلومات".