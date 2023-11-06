استطلاع رأي يظهر تفوق ترامب على بايدن في 5 ولايات مؤثرة

كشف استطلاع رأي حديث، أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيحقق فوزًا ساحقًا على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2024، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.

وتظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، خسارة بايدن أمام ترامب، منافسه الجمهوري المحتمل، بفارق 4 إلى 10 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا، فيما يتقدم بايدن فقط في ولاية ويسكونسن بنقطتين مئويتين.

ويعزز ذلك وفقاً للصحيفة المخاوف بين الديمقراطيين بشأن انتخابات 2024 المقبلة ويتحدى الفكرة التي تشير إلى أن بايدن هو الديمقراطي الأكثر ملائمة للترشح ضد ترامب.

ويظهر الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن في خمس من أصل ست ولايات متأرجحة، وهي نيفادا وجورجيا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي فاز بها بايدن في انتخابات 2020.

وبينما حافظ بايدن على تقدمه على ترامب في ويسكونسن، فقد واجه عجزًا كبيرًا في ولايات بنسلفانيا (بانخفاض 4 نقاط)، وأريزونا (بانخفاض 5 نقاط)، وجورجيا (بانخفاض 6 نقاط)، وميشيغان (بانخفاض 5 نقاط)، ونيفادا (بانخفاض 10 نقاط).