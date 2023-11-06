استطلاع رأي يظهر تفوق ترامب على بايدن في 5 ولايات مؤثرة
كشف استطلاع رأي حديث، أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيحقق فوزًا ساحقًا على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2024، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.
وتظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، خسارة بايدن أمام ترامب، منافسه الجمهوري المحتمل، بفارق 4 إلى 10 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا، فيما يتقدم بايدن فقط في ولاية ويسكونسن بنقطتين مئويتين.
ويعزز ذلك وفقاً للصحيفة المخاوف بين الديمقراطيين بشأن انتخابات 2024 المقبلة ويتحدى الفكرة التي تشير إلى أن بايدن هو الديمقراطي الأكثر ملائمة للترشح ضد ترامب.
ويظهر الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن في خمس من أصل ست ولايات متأرجحة، وهي نيفادا وجورجيا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي فاز بها بايدن في انتخابات 2020.
وبينما حافظ بايدن على تقدمه على ترامب في ويسكونسن، فقد واجه عجزًا كبيرًا في ولايات بنسلفانيا (بانخفاض 4 نقاط)، وأريزونا (بانخفاض 5 نقاط)، وجورجيا (بانخفاض 6 نقاط)، وميشيغان (بانخفاض 5 نقاط)، ونيفادا (بانخفاض 10 نقاط).
علاوة على ذلك، أعرب 71% من المشاركين عن وجهة نظر مفادها بأن بايدن "كبير في السن"، بما في ذلك 54% من مؤيديه.
في المقابل، أبدى 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع نفس الرأي بشأن ترامب، الذي من المحتمل أن يصبح أكبر رئيس يتم تنصيبه على الإطلاق، دون الكشف عن معلومات مفصلة حول حالته الصحية.
وسلطت نتائج الاستطلاع أيضاً الضوء على أن الناخبين في الولايات المتأرجحة يثقون بترامب أكثر من بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث يتفوق ترامب بفارق 22 نقطة، ليحصل على 59% من ثقة المشاركين مقابل 37% للرئيس الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن تحول كبير في التركيبة السكانية للناخبين، حيث يتقاسم ترامب وبايدن تقريبًا نفس نسبة التأييد بين الناخبين دون سن الثلاثين، وهو انحراف كبير عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وعند مقارنة بايدن بالمرشحين الديمقراطيين البديلين، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، يظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على الرئيس الحالي بفارق 5 نقاط وعلى نائبته بفارق 3 نقاط فقط.
ورداً على نتائج الاستطلاع، قال كيفن مونوز المتحدث باسم حملة إعادة انتخاب بايدن، إن "التنبؤات التي يتم تقديمها قبل أكثر من عام غالباً ما تتغير عندما يحين الوقت".
وأضاف: "يظهر التاريخ أن مؤسسة غالوب للاستطلاعات توقعت هزيمة بفارق 8 نقاط للرئيس أوباما، لكنه حقق نصرًا".