زيلينسكي لأوروبا: عجلوا بالمساعدة العسكرية وإلا سيطول أمد الحرب

ومضى يقول: "لا يمكننا مواصلة التأخر في نقل الأسلحة إلى جنودنا.. ونحن بحاجة إلى طائرات حديثة. تحدثنا عن هذا. أهناك حقا أي دافع منطقي للتأخير فيما يتعلق بالطائرات الحديثة؟".

وشكر زيلينسكي بولندا وسلوفاكيا، وهما الآن عضوان في حلف شمال الأطلسي، وكانا جزءا في السابق من حلف وارسو، لموافقتهما على تزويده بطائرات ميغ السوفيتية الصنع التي بوسع الطيارين الأوكرانيين استخدامها دون الحاجة لتدريب إضافي.

وأعرب الحلفاء الغربيون عن تحفظات شديدة بشأن إرسال طائرات مقاتلة غربية على أحدث طراز إلى أوكرانيا.

وشكا زيلينسكي من أن الاتحاد الأوروبي لا يسارع فيما يبدو بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.