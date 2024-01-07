وزيرة خارجية اليابان تصل كييف وسط جدل بشأن صواريخ باتريوت

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، وصلت إلى كييف، اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وستعقد الوزيرة اليابانية اجتماعًا مع نظيرها الأوكراني ديمتري كوليبا، وسط جدل بشأن حصول الجيش الأوكراني على صواريخ لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها من قبل الولايات المتحدة.

ويعتقد المراقبون في العاصمتين الروسية والأوكرانية أن الوزيرة كاميكاوا ستبحث مع القيادة الأوكرانية احتمال تزويد بلادها بصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، التي يعاني الجيش الأوكراني نقصًا فادحًا فيها.

إلا أن وزارة الخارجية اليابانية ذكرت أن الزيارة ستسلط الضوء على تصميم طوكيو على تعزيز إعادة إعمار أوكرانيا، على خلفية استضافة العاصمة اليابانية، في 19 فبراير المقبل، مؤتمرًا مشتركًا بين الدول لدعم استقلال أوكرانيا، يحضره رئيس الوزراء دينيس شميغال.

وفي وقت سابق، شكك خبراء أمريكيون في احتمال قيام اليابان بنقل صواريخ باتريوت المضادة للطائرات لمساعدة أوكرانيا التي تعاني بالفعل من نقص فيها.

في 27 ديسمبر الماضي، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يابانية الصنع لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت سيكون خطوة عدائية، وسيترتب عليها أخطر العواقب في العلاقات بين موسكو وطوكيو.

وكشفت أنه عند نقل الصواريخ اليابانية إلى الولايات المتحدة "سيتم استخدام مخطط مثبت بالفعل، إذ تنتهي الذخيرة في نهاية المطاف في أوكرانيا".

وقالت زاخاروفا: "نود أن نحذر من أنه إذا وقعت الصواريخ اليابانية في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية فإن مثل هذه الأعمال ستعتبر معادية بشكل واضح تجاه روسيا، وسيترتب عليها أخطر العواقب على اليابان في سياق العلاقات الثنائية".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، غيرت الحكومة اليابانية التشريع الذي ينظم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. وأوضحت صحيفة "جابان تايمز" أن طوكيو اتخذت هذه الخطوة لتزويد الولايات المتحدة بالذخيرة لأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.