بايدن : وفاة نافالني بفعل "بوتين وعصاباته"

حمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، نظيره الروسي المسؤولية عن وفاة المعارض أليكسي نافالني. مشيرا إلى أنه "لم تأخذه المفاجأة" بل "شعر بالغضب" .

وقال بايدن في البيت الأبيض "لا نعرف بالضبط ماذا حدث، لكن ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء فعله بوتين وعصاباته".

وأعلن مسؤولون روس أن نافالني توفي الجمعة في سجنه، وأن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الوفاة.

وسخر بايدن من عزم السلطات الروسية فتح تحقيق قائلاً: "السلطات الروسية ستروي قصتها... لكن لا تنخدعوا، لا تنخدعوا، بوتين مسؤول عن وفاة نافالني".

وذكر أنه "يفكر" في اتخاذ مزيد من الخطوات لفرض عقوبات على روسيا في أعقاب وفاة نافالني، مشيدا بزعيم المعارضة لوقوفه "بشجاعة" في وجه "فساد" و"عنف" حكومة بوتين.

ولا يزال البيت الأبيض يسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن وفاة نافالني في سجنه شمالي الدائرة القطبية الشمالية، حيث أُرسل إلى هناك قبل أقل من شهرين.

وكان بايدن قد قال في تصريحات بعد لقائه مع بوتين في جنيف في يونيو حزيران 2021 إن وفاة نافالني سيترتب عليها عواقب مدمرة لبوتين.