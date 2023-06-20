لم يوقع إصابات.. روسيا تشن هجومًا جويًّا على مدن أوكرانية

شنَّت روسيا هجومًا جويًّا واسعًا طوال الليل على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدنًا من الشرق إلى الغرب، دون إعلان وقوع إصابات، وفق السلطات العسكرية الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق التراسل "تيليغرام"، إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفًا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة".

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترًا من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت التقارير الأولية بعدم وقوع إصابات.