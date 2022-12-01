الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور الكونغو وجنوب السودان مطلع العام المقبل
أعلن الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان في أوائل العام المقبل، بعد أن اضطر إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى البلدين في يوليو/ تموز بسبب مشاكل صحية.
وقال الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس سيزور الكونغو من 31 يناير/ كانون الثاني حتى الثالث من فبراير/ شباط، ثم سيقضي يومين في جنوب السودان، وسيكون بصحبته رئيس أساقفة كانتربري ومدير الجمعية العامة لكنيسة أسكتلندا".
البابا فرنسيس سيزور الكونغو من 31 يناير حتى الثالث من فبراير، ثم سيقضي يومين في جنوب السودان.
الفاتيكان