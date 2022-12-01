الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور الكونغو وجنوب السودان مطلع العام المقبل

أعلن الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان في أوائل العام المقبل، بعد أن اضطر إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى البلدين في يوليو/ تموز بسبب مشاكل صحية.