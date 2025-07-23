روسيا تسيطر على بلدة جديدة في سومي الأوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الخميس، السيطرة على بلدة فاراتشين في منطقة سومي الأوكرانية، وفق وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة، إنه لم يتسن لها التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير الوارد من ساحة المعركة.

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وتشير التطورات الميدانية الأخيرة في شرق أوكرانيا إلى تصعيد لافت من الجانب الروسي، خاصة بعد الإعلان عن السيطرة على نحو 75 قرية في مقاطعة خاركيف.

وتعمل القوات الروسية في جبهة سومي للتوسع بفرض المنطقة العازلة، بعد التوغل الأوكراني في الأشهر الماضية داخل أراضي مقاطعة كورسك الروسية.

وأبرز التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية هو سيطرة القوات الروسية على بلدة بيلاغورا جنوب شرق كوستانتنفكا بالتزامن مع هجمات أخرى تشنها حول كوستانتنفكا.

وفي المحور الشرقي تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مساحات واسعة من مدينة تشاسيف يار وكذلك على بريدشنا.