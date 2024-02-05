فرنسا.. "ديغولي اشتراكي" أول المترشحين لخلافة ماكرون

في أولى خطوات الاستعداد للانتخابات الرئاسية في فرنسا، المقررة في 2027، أفصح الرئيس الحالي لإقليم "أوت دو فرانس"، زافييه برتراند، الذي يعرّف نفسه بأنه "ديغولي اشتراكي" عن نيته الترشح للرئاسة.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتم دورتين متتاليتين، بعد حصول سلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند على دورة واحدة، وكذلك اليميني نيكولا ساركوزي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، لم يخف برتراند، الوزير السابق لنيكولا ساركوزي، تطلعاته بالقول: "أعتزم تمامًا أن أكون مرشحًا في عام 2027".

ويعتزم برتراند الوقوف في وجه اليمين المتطرف والترويج مرة أخرى لمشروعه المسمى "جمهورية المناطق".