فرنسا.. "ديغولي اشتراكي" أول المترشحين لخلافة ماكرون
في أولى خطوات الاستعداد للانتخابات الرئاسية في فرنسا، المقررة في 2027، أفصح الرئيس الحالي لإقليم "أوت دو فرانس"، زافييه برتراند، الذي يعرّف نفسه بأنه "ديغولي اشتراكي" عن نيته الترشح للرئاسة.
ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتم دورتين متتاليتين، بعد حصول سلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند على دورة واحدة، وكذلك اليميني نيكولا ساركوزي.
وخلال مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، لم يخف برتراند، الوزير السابق لنيكولا ساركوزي، تطلعاته بالقول: "أعتزم تمامًا أن أكون مرشحًا في عام 2027".
ويعتزم برتراند الوقوف في وجه اليمين المتطرف والترويج مرة أخرى لمشروعه المسمى "جمهورية المناطق".
وأعيد انتخاب زافييه برتراند، وزير العمل والتوظيف والصحة الأسبق والأمين العام السابق لحزب " الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، رئيسًا لإقليم أوت دو فرانس خلال الانتخابات الإقليمية لعام 2021.
وهذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها زافييه برتراند للانتخابات الرئاسية، إذْ كان مرشحًا للانتخابات التمهيدية اليمينية عام 2022 وتم رفضه في الجولة الأولى ضد فاليري بيكريس وإيريك سيوتي.