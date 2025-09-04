"وقحة وغير لائقة".. روسيا تهاجم روته بعد تصريحات ضد بوتين

ردّت موسكو بحدة على تصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، انتقد فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصفت السفارة الروسية في بلجيكا، التي تصدت للرد على المسؤول الأوروبي، تصريحات روته بأنها "وقحة وغير لائقة"، وفق "روسيا اليوم".

وجاء في بيان للسفارة: "لاحظنا الانتقادات الوقحة المتكررة للأمين العام لحلف الناتو روته تجاه القيادة الروسية. من العبث محاولة تعليم شخص بمستوى روته أساسيات اللياقة والدبلوماسية. لن نضيع وقتنا في الرد بشكل مفصل".

وأشارت السفارة إلى أن روته حاول سابقاً الإساءة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، داعية إلى "عدم إعطاء كلماته أكثر من حجمها".

وكانت تصريحات مماثلة قد صدرت سابقاً عن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وعلّق بوتين على مثل هذه التصريحات سابقاً بقوله إنها "تعبّر عن عجز أصحابها".