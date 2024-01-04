تقرير أمريكي: "معجزة" في حادثة اصطدام طائرتين يابانيتين

سلّط موقع "أكسيوس" الأمريكي الضوء على ما وصفه بـ "معجزة لا يمكن تفسيرها" لنجاة ركاب طائرة يابانية اصطدمت بأخرى، داعيًا إلى الاستفادة من "الدروس القيمة" للواقعة.

وكان المسافرون البالغ عددهم 379 من الركاب والطاقم على طائرة لرحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني في طوكيو، أمس الأول الثلاثاء.

وكما هو الحال في كافة حوادث الطيران الكبرى، فقد استغرق المحققون بعض الوقت كي يحددوا سبب الحادث بالضبط، الذي أدى لمقتل 5 من أصل 6 كانوا على متن طائرة خفر السواحل اليابانية الأصغر حجمًا، وفقًا للموقع.

وأشار "أكسيوس" إلى أن المحققين يركزون على الاتصالات بين الطائرتين المعنيتين ومراقبي الحركة الجوية، وأنه من الواضح أن العديد من الأمور سارت على ما يرام بعد الاصطدام، كالإخلاء السريع، إذ استغرق الأمر أقل من 20 دقيقة من الهبوط لإتمام إخلاء الطائرة اليابانية "إيرباص أ-350".