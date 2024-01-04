تقرير أمريكي: "معجزة" في حادثة اصطدام طائرتين يابانيتين
سلّط موقع "أكسيوس" الأمريكي الضوء على ما وصفه بـ "معجزة لا يمكن تفسيرها" لنجاة ركاب طائرة يابانية اصطدمت بأخرى، داعيًا إلى الاستفادة من "الدروس القيمة" للواقعة.
وكان المسافرون البالغ عددهم 379 من الركاب والطاقم على طائرة لرحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني في طوكيو، أمس الأول الثلاثاء.
وكما هو الحال في كافة حوادث الطيران الكبرى، فقد استغرق المحققون بعض الوقت كي يحددوا سبب الحادث بالضبط، الذي أدى لمقتل 5 من أصل 6 كانوا على متن طائرة خفر السواحل اليابانية الأصغر حجمًا، وفقًا للموقع.
وأشار "أكسيوس" إلى أن المحققين يركزون على الاتصالات بين الطائرتين المعنيتين ومراقبي الحركة الجوية، وأنه من الواضح أن العديد من الأمور سارت على ما يرام بعد الاصطدام، كالإخلاء السريع، إذ استغرق الأمر أقل من 20 دقيقة من الهبوط لإتمام إخلاء الطائرة اليابانية "إيرباص أ-350".
ونقل الموقع عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن القواعد الأمريكية تتطلب ألا تستغرق عملية الإخلاء من الطائرة أكثر من 90 ثانية، ولكن كان هناك متسع من الوقت للإخلاء في هذه الحالة رغم العوائق مثل شرائح الإنقاذ غير القابلة للاستعمال، ونظام الاتصال الداخلي المعطل.
وأشاد العديد من خبراء الطيران بفيديو السلامة التفصيلي من إنتاج الخطوط الجوية اليابانية قبل الرحلة، إذ شرح ما ينبغي وما لا ينبغي فعله في حالات الطوارئ، على النقيض من مقاطع الفيديو المماثلة في الولايات المتحدة التي تحتوي على معلومات للسلامة ولكنها تعرضها بشكل مضحك ومبالغ فيه، أو بطريقة تروج لوجهة شركة الطيران، ما يجعلها مدعاة للتجاهل من المسافرين، بحسب "أكسيوس".
وقال الموقع إن طائرة "A350" تعد واحدة من أوائل طائرات الركاب الحديثة التي يتم تصنيعها على نطاق واسع من مواد مركبة خفيفة الوزن ومتطورة، وقد تقاوم الحرارة بشكل أفضل، ما يوفر الوقت لإخلاء طائرة محترقة.
وخلُص موقع "أكسيوس" إلى ضرورة الانتباه إلى موجز السلامة، داعيًا الركاب في حالة الطوارئ، إلى بذل قصارى جهدهم للبقاء هادئين، والاستماع إلى تعليمات مضيفي ومضيفات الطيران.