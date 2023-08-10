الإكوادور.. مقتل مشتبه به في اغتيال المرشح الرئاسي فييافيسينسيو
قال مكتب المدعي العام في الإكوادور يوم الأربعاء عبر منصة إكس، تويتر سابقا، إن مشتبها به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لقي حتفه، متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.
وقُتل فييافيسينسيو مساء الأربعاء خلال فعالية انتخابية في شمال كيتو، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب السابق تعرض لإطلاق نار.
وقال مكتب المدعي العام "تم إلقاء القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونقل مصابا بجروح بالغة إلى وحدة (تابعة للادعاء العام) في كيتو"، وأضاف أن سيارة الإسعاف أكدت وفاته وأن الشرطة تتابع الإجراءات.
وقال حزب فييافيسينسيو عبر منصة إكس إن مسلحين هاجموا مقاره في كيتو.
ولم ترد الشرطة ولا وزارة الداخلية على طلبات متكررة للإدلاء بتفاصيل.
وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة الجناة.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.