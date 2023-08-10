الإكوادور.. مقتل مشتبه به في اغتيال المرشح الرئاسي فييافيسينسيو

قال مكتب المدعي العام في الإكوادور يوم الأربعاء عبر منصة إكس، تويتر سابقا، إن مشتبها به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لقي حتفه، متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.

وقُتل فييافيسينسيو مساء الأربعاء خلال فعالية انتخابية في شمال كيتو، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب السابق تعرض لإطلاق نار.