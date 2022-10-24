توتر على الحدود بين الكوريتين وسط تبادل للقذائف التحذيرية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت عشر قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي (يوم الاثنين بالتوقيت المحلي)، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.