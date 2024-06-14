بين تعيين ووعود بانتخابات.. قادة الساحل الأفريقي أمام تحدي البقاء في السلطة

منذ قرار تعيين النقيب إبراهيم تراوري رئيسًا في بوركينافاسو لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات، تثار تساؤلات حول مصير نظرائه في دول الساحل من القادة العسكريين على غرار العقيد أسيمي غويتا في مالي وعبد الرحمن تياني في النيجر.

وفي مالي والنيجر يكتنف الغموض موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين التي ستنظمها، ما أثار تكهنات بإمكانية تمديد ولايات القادة الذين أفرزتهم انقلابات عسكرية هناك والبقاء في السلطة.

ووعد غويتا الذي استولى على الحكم في العام 2021، بإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين في العام 2022 لكنه لم يلتزم بهذا التاريخ، ووعد مجددًا بتنظيم انتخابات تشريعية 2023 وأخرى رئاسية في فبراير/شباط 2024 لكن ذلك تعطل ليتم الإعلان عن بقاء العسكريين في السلطة في باماكو حتى العام 2027.

وقال المحلل السياسي محمد الحاج عثمان إنه "رغم حالة التأييد الشعبي المستمرة للقادة الذين تولوا السلطة في دول مالي وبوركينافاسو والنيجر إلا أن هناك امتحانًا سيحدد بقاءهم في الحكم".

وأوضح الحاج عثمان لـ "إرم نيوز" أن "هذا الامتحان يتمثل في الوعود التي قطعوها والتي تشمل أساسًا تحرير شعوب هذه الدول واقتصادها ووقف التبعية لقوى إقليمية أو دولية، ومع الوقت باتت هذه الدول حليفة لروسيا وتخلت عن تحالفها مع فرنسا لكن ليس هذا تحديدًا هو المطلوب".