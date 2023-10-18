طهران: رفع القيود عن صواريخ إيران الباليستية

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أن القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي الإيراني اعتبارًا من اليوم تعتبر منتهية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وقال "كني" في منشور له على منصة "إكس": اعتبارًا من 18 أكتوبر، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ستنتهي جميع القيود التي تم فرضها بشكل غير عادل على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ الباليستية من وإلى إيران، ولن تخضع إيران بعد الآن لأي قيود ضمن إطار الاتفاق".