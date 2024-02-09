بوتين وشي ينددان بتدخل أمريكا في الدول الأخرى

ندد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بتدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، وذلك خلال محادثة هاتفية تناولت الحرب في قطاع غزة والتطورات في المنطقة.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوتشاكوف، إن الزعيمين عبرا عن "رفضهما لسياسة التدخل الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، واتهما واشنطن بـ"تنفيذ سياسة الاحتواء المزدوج لكلّ من روسيا والصين".

وناقش بوتين وشي، حسب أوشاكوف، "تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمأساة في غزة، والوضع في الشرق الأوسط ككل، ومواقف روسيا والصين بشأن مبادئ السلام الشامل"، كما بحثا القضايا الدولية الراهنة، والوضع في أوكرانيا.

وخلال جلسة ناقش فيه مجلس الأمن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، الأسبوع الماضي، اتهمت موسكو وبكين واشنطن بـ"صب الزيت على النار" في المنطقة.