ألمانيا تطلب من سويسرا إعادة شراء دبابات "ليوبارد2"

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعض الدبابات الموجودة بمخازنها من طراز "ليوبارد 2" في اتفاق من شأنه السماح لألمانيا ودول أخرى بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتريد ألمانيا من سويسرا إعادة بيع بعض الدبابات إلى الشركة المصنعة راينميتال، وهو أمر من شأنه السماح للشركة بسد النقص في تسليح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وترسل دول مثل ألمانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا والسويد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسي، وهو ما أحدث نقصا في ترسانات هذه الدول.

وقالت وزارة الدفاع السويسرية اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزير الاقتصاد روبرت هابك الألمانيين أبلغا وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد بالمشروع في رسالة يعود تاريخها إلى 23 فبراير شباط، بحسب وكالة "رويترز".