"لا أعرف ماذا تفعلون".. ترامب يقر بمحدودية معلوماته عن الـ AI

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن نص الاحتفاء بالعلاقات بين واشنطن ولندن، واعترف بأن معلوماته عن الذكاء الاصطناعي محدودة.

وقال ترامب إن الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم، وعبر عن أمله في أن يكون رؤساء شركات التكنولوجيا على علم بما يفعلون.

واستضاف ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة أعمال ورؤساء شركات تكنولوجيا، من بينهم جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي لبريطانيا، وشهدت توقيع شراكة جديدة بين البلدين في مجال التكنولوجيا واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وقال ترامب مخاطبا رئيس شركة إنفيديا وسط ضحكات من ستارمر والحضور: "سيُوجد هذا تعاونا جديدا بين الحكومة والأكاديميين والقطاع الخاص في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح العالم...".

وتابع معبرا عن عدم إلمامه بالذكاء الاصطناعي: "أنا أنظر إليكم يا رفاق. أنتم تجتاحون العالم. يا جنسن، أنا لا أعرف ماذا تفعلون هنا".

وأضاف: "أتمنى أن تكون على حق. كل ما يمكنني قوله هو أن كلينا يأمل في أن تكون على حق".

ووقع ترامب وستارمر بعد ذلك على "اتفاق الازدهار التكنولوجي" للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي بمجال الرعاية الصحية وفي توسيع قدرات الحوسبة الكمية، وتسريع مشروعات استخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية.

وقالت إنفيديا إنها ستنشر 120 ألف وحدة معالجة للرسوم (غرافيك) في بريطانيا ضمن الاتفاق، في ما يعد أكبر طرح لها بأوروبا حتى الآن.

وسأل ترامب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مازحا قبل التوقيع: "هل يجب أن أوقع على هذا؟".

وأضاف: "هل أنت متأكد يا سكوت؟ إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فأنا أحملك المسؤولية".